Озеров: Россия готова к сокращению вооружения, но вместе с другими странами

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия готова рассмотреть предложения американской стороны о совместном сокращении ядерного оружия, однако к этому процессу должны быть подключены и другие государства, имеющие официальный статус ядерных держав, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что Россия не рассматривает возможность сокращения ядерного вооружения в обмен на отмену санкций США против РФ, а от комментариев высказываний Трампа пока воздерживаются.
Подчеркнув, что Россия заинтересована в сокращении ядерного оружия, глава комитета СФ вместе с тем выразил уверенность, что это процесс должен затронуть и другие ядерные державы.
"Помимо России и США есть и другие государства, имеющие официальный статус ядерных держав, и процесс контроля ядерного вооружения не должен обойти вниманием эти страны", — заявил Озеров.
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