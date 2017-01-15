Патрушев: в Твери пройдет международная встреча по безопасности

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Международная встреча по безопасности пройдет в мае 2017 года в Твери, ожидаются представители более 70 стран, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Российский опыт борьбы с терроризмом в отдельно взятом регионе параллельно с его социально-экономическим развитием оказался весьма полезным для наших зарубежных партнеров. Очередную такую конференцию планируем провести в мае в Твери. Ожидаем участие делегаций из более 70 стран мира" — рассказал Патрушев в интервью "Российской газете".