Патрушев: более 900 боевиков пытались попасть в РФ из зон боевых действий

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более 900 террористов пытались проникнуть в Россию из зон боевых действий в 2016 году, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
По его словам, наряду с этим по-прежнему существует проблема законспирированных ячеек международных террористических организаций, действующих на территории РФ под видом традиционных мусульманских общин.
"При поддержке отдельных стран — не буду их сейчас называть — они занимались пропагандой экстремизма, привлекали новых членов, осуществляли отправку наемников в лагеря подготовки террористов", — сказал Патрушев.