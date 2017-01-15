Патрушев: более 900 боевиков пытались попасть в РФ из зон боевых действий

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более 900 террористов пытались проникнуть в Россию из зон боевых действий в 2016 году, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"В целом проводимые оперативные мероприятия позволяли эффективно и своевременно пресекать попытки проникновения на нашу территорию террористов из зон боевых действий. В минувшем году таким путем было выявлено свыше 900 лиц, причастных к террористической деятельности", — заявил Патрушев в интервью "Российской газете"

По его словам, наряду с этим по-прежнему существует проблема законспирированных ячеек международных террористических организаций, действующих на территории РФ под видом традиционных мусульманских общин.

"При поддержке отдельных стран — не буду их сейчас называть — они занимались пропагандой экстремизма, привлекали новых членов, осуществляли отправку наемников в лагеря подготовки террористов", — сказал Патрушев.