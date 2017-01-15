Представители Сербии проведут военную инспекцию в Московской области

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сербские инспекторы 16-19 января определят масштабы уведомляемой военной деятельности в Московской области, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 16 по 19 января 2017 года Сербия проведет на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Указанный район, определенный сербской стороной, расположен в Московской области и занимает площадь около 3500 квадратных километров", — заявил он.

По его словам, инспекция определит масштабы уведомляемой военной деятельности в данном районе или подтвердит ее отсутствие.

"В ходе инспекции сербские инспекторы получат брифинги от командования формирований и воинских частей, содержащие информацию о них, а также о проводимой военной деятельности в пределах указанного района", — добавил Рыжков.

Общеевропейская архитектура безопасности включает несколько соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области. В частности, Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, об оборонном планировании и о военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.