На учениях в Ленинградской области мотострелки уничтожили условных боевиков

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мотострелки Западного военного округа (ЗВО) при поддержке артиллерии и вертолетов в ходе тактических учений на военном полигоне Кирилловский в Выборгском районе Ленинградской области отработали блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований (НВФ), сообщил РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Учения прошли в рамках оперативно-мобилизационных сборов командного состава Западного военного округа под руководством начальника штаба ЗВО генерал-лейтенанта Виктора Астапова. В них участвовали более 160 генералов, адмиралов и офицеров управления округа, Балтийского флота, объединений, соединений и воинских частей ЗВО.

"Тактическое учение с усиленным батальоном мотострелкового соединения ЗВО состоялось сегодня на военном полигоне Кирилловский в Выборгском районе Ленинградской области. Военнослужащие отработали блокирование и уничтожение НВФ при поддержке артиллерии и вертолетов армейской авиации. За действиями мотострелков, артиллеристов и летчиков наблюдали командующие армиями, командиры дивизий и воинских частей ЗВО, которым в дальнейшем предстоит передать полученный опыт подчиненным", — сказал Мугинов.

По его информации, на этапе боевой стрельбы подразделения артиллерии отработали задачи по огневой поддержке войск. Огонь велся из 152-миллиметровых гаубиц "Мста-С" по мишеням, имитирующим пункты управления, склады боеприпасов и минометные батареи условного противника. Затем артиллерийские подразделение приступили к ведению неподвижного заградительного огня на участках попытки прорыва условным противником, а реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган" осуществили огневой налет на его подходящий резерв.

"Вертолеты Ми-24 и Ми-8 армейской авиации ЗВО нанесли удар неуправляемым ракетным оружием и пушечными системами по отступающим незаконным вооруженным формированиям", — заключил представитель ЗВО.

Контроль поражения мишеней и корректировка огня велись с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и "Груша".