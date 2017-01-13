Ракетчиков в Феодосии перед боевым дежурством окропят святой водой

РОСТОВ, 13 янв — РИА Новости. Торжественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона, вооруженного комплектом зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", с обрядом освящения личного состава святой водой и молебном пройдет в Феодосии 14 января, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
В нем отмечено, что в мероприятиях примут участие представители командования 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЮВО, органов государственной власти Крыма, ветеранских организаций, общественности и средств массовой информации.
Для гостей ракетчики проведут экскурсию по воинской части с показом боевой техники.