Россия считает кибератаки преступлением, заявил глава Минкомсвязи

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Россия выступает против кибератак, поскольку это преступления, и борется с ними, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в кулуарах Гайдаровского форума.

"Любая информация о любых хакерских атаках, взломах и иных киберпреступлениях — это, прежде всего, преступления, поэтому мы, прежде всего, относимся к ним именно в таком ключе. Мы с этим боремся. Поэтому, конечно, как государство мы против этого, мы считаем это преступлением и ни в коем случае это не поддерживаем и осуждаем", — сказал министр, комментируя заявления властей США, обвиняющих Россию в кибератаках.

Министр напомнил, что в прошлом году в РФ предпринимался целый ряд усилий на государственном уровне по борьбе с киберпреступлениями, в частности отдельное совещание проводил глава правительства.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".