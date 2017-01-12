Россия считает кибератаки преступлением, заявил глава Минкомсвязи
14:1812.01.2017
(обновлено: 14:47 12.01.2017)
12710
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Россия выступает против кибератак, поскольку это преступления, и борется с ними, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в кулуарах Гайдаровского форума.
"Любая информация о любых хакерских атаках, взломах и иных киберпреступлениях — это, прежде всего, преступления, поэтому мы, прежде всего, относимся к ним именно в таком ключе. Мы с этим боремся. Поэтому, конечно, как государство мы против этого, мы считаем это преступлением и ни в коем случае это не поддерживаем и осуждаем", — сказал министр, комментируя заявления властей США, обвиняющих Россию в кибератаках.
Министр напомнил, что в прошлом году в РФ предпринимался целый ряд усилий на государственном уровне по борьбе с киберпреступлениями, в частности отдельное совещание проводил глава правительства.
Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".