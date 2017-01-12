В ЗВО прошла тренировка по авиапереброске войск на большие расстояния

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Экипажи транспортных самолетов и вертолетов Западного военного округа (ЗВО) совместно с мотострелковыми подразделениями в ходе оперативно-мобилизационных сборов руководящего состава округа провели тренировку по переброске войск на большие расстояния, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Тренировка была проведена в целях повышения мобильности мотострелковых подразделений и их готовности к выполнению учебно-боевых задач на незнакомых полигонах.

"Экипажи транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, вертолетов Ми-8 и Ми-26 Западного военного округа совместно с мотострелковыми подразделениями провели тренировку по переброске войск на большие расстояния. Учебное мероприятие прошло в рамках оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава ЗВО", — сказал Мугинов.

По его информации, на этапе практических действий военнослужащие отработали ускоренную погрузку вооружения, военной техники и запасов материальных средств на авиационный транспорт и совершили перелет на один из оперативных аэродромов Ленинградской области.

Оперативно-мобилизационные сборы руководящего состава Западного военного округа проходят под руководством начальника штаба ЗВО генерал-лейтенанта Виктора Астапова. В них принимают участие более 160 генералов, адмиралов и офицеров управления округа, Балтийского флота, объединений, соединений и воинских частей ЗВО.