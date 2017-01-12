В Совбезе РФ обсудили научные подходы к понятию войны в современном мире

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Секция научного совета при Совете безопасности РФ по проблемам военной безопасности на своем заседании обсудила научные подходы к понятию войны, ее содержанию и сущности в современном мире, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Дискуссия развернулась вокруг терминов "война" и "военные действия". Особое внимание было уделено вопросам применения отдельными государствами политико-дипломатических действий, информационно-пропагандистских акций, кибервоздействия, экономических и других невоенных мер для достижения своих целей в межгосударственных отношениях", — говорится в сообщении.

Отмечено, что основные вопросы теории и практики военной защиты государства и обороны страны регламентированы достаточно полно, однако вопросы комплексного использования невоенных средств для отстаивания национальных интересов России и противодействия новым формам борьбы на международной арене требуют дополнительного изучения.