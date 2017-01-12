Шойгу отметил сбалансированное развитие видов и родов войск Вооруженных сил

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В 2016 году продолжилось сбалансированное развитие видов и родов войск Вооруженных Сил России, заявил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"К 2021 году обеспеченность Сухопутных войск и Воздушно-десантных войск (ВДВ) современным вооружением составит не менее 70%", — сказал он в ходе лекции для руководящего состава военного ведомства и представителей общественности на тему "Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы".

"Для поддержания боевых возможностей Сухопутных войск завершено формирование ряда общевойсковых соединений. Наращиваются мобильность и ударные возможности ВДВ", — сообщил Шойгу.

По его оценке, в результате проводимых мероприятий "соединения и воинские части Сухопутных войск и ВДВ будут обладать достаточным боевым потенциалом для гарантированного выполнения задач как самостоятельно, так и в составе межвидовых группировок войск и сил".