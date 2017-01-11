ДОСААФ и другие организации подготовили к осеннему призыву 16 тысяч юношей

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. ДОСААФ России и другие учреждения подготовили для осеннего призыва более 16 тысяч юношей, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

"В ходе осеннего призыва 2016 года из числа направленных для прохождения военной службы более 16 тысяч призывников были подготовлены по военно-учетным специальностям в организациях ДОСААФ России и организациях среднего профессионального образования по специальностям, родственным военно-учетным", — сказал Тонкошкуров на подведении итогов осеннего призыва.

По его словам, с 1 октября 2016 года с 12 до 14 расширился перечень военно-учетных специальностей, по которым осуществляется подготовка призывников в образовательных организациях ДОСААФ России. Дополнительно организована подготовка по двум специальностям войск связи.

"Качество комплектования войск и сил, оснащенных современными видами вооружения и военной техники, зависит не только от уровня образования, имеющейся гражданской специальности, но и, в первую очередь, от подготовки молодежи до призыва по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России", — добавил Тонкошкуров.