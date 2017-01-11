ЮВО осенью направил наибольшее число призывников в спортивные роты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Южный военный округ направил наибольшее число призывников среди всех военных округов РФ на укомплектование спортивных рот в ходе осенней призывной кампании 2016 года, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

"В ходе осенней призывной кампании с территории ЮВО направлено наивысшее количество призывников для укомплектование спортивных рот, при этом большинство из них будут защищать честь РФ на III зимних Всемирных военных играх, которые будут проходить в городе Сочи в феврале этого года. Только на международных соревнованиях военнослужащие спортивных рот завоевали 227 наград, из которых 103 золотых, а также 6 олимпийских", — пояснил в ходе подведения итогов осеннего призыва.

Как добавил врио начальника организационно-мобилизационного управления штаба ЮВО Игорь Лукъянчиков, в ходе осенней призывной кампании округом реализованы решения руководства Минобороны России по комплектованию спортивных рот.

"Со сборного пункта Краснодарского края свыше 180 перспективных спортсменов направлены для прохождения военной службы в составе четырех спортивных рот Центрального спортивного клуба армии в Санкт-Петербурге, Балашихе, Адлере и Самаре", — уточнил Лукъянчиков.