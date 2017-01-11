Более 45 тысяч человек призвано в армию в ЗВО, норма призыва выполнена

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Более 45 тыс человек призвали в армию в Западном военном округе, норма призыва выполнена в полном объеме, сообщил замначальника штаба ЗВО генерал-майор Михаил Чернышов.

"Норма призыва граждан на военную службу, установленная генеральным штабом осенью 2016 года, выполнена в полном объеме. Призвано и направлено для прохождения военной службы более 45 тысяч граждан", — заявил Чернышов на подведении итогов призывной кампании.

По его словам, лучшие показатели по призыву у Тульской, Курской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областей.

"Особое внимание в ходе осенней призывной кампании 2016 года уделялось целевому направлению призывников для прохождения военной службы в научных ротах. Всего для комплектования научных рот, из которых 11 дислоцированы на территории Западного военного округа, было отправлено 163 призывника", — сказал Чернышов.

Он отметил, что в научные роты направлялись только наиболее талантливые выпускники вузов, показавшие в ходе учебы склонность к научной работе. Чернышов также сообщил, что в 26 субъектах РФ на территории ЗВО было создано 994 призывные комиссии, в которых работали 489 представителей общественных организаций.