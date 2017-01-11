В Восточном военном округе на службу призвали более 10 тысяч человек

МОСКВА, 11 янв- РИА Новости. В Восточном военном округе на службу призвали более 10 тысяч человек, сообщил замначальника штаба ВВО полковник Вячеслав Кулькин.

"Установленное Генеральным штабом задание на призыв граждан на военную службу военными комиссариатами Восточного военного округа выполнено в полном объеме. Из военных комиссариатов округа на комплектование войск направлено 10 240 призывников", — заявил Кулькин на подведении итогов призывной кампании.

По его словам, в ходе осеннего призыва железнодорожным, воздушным и морским транспортом перевезено более 24 тысяч человек.

"Перевозки молодого пополнения и младших специалистов завершены в установленные сроки. Происшествий и преступлений не допущено", — сказал Кулькин.

Он отметил, что от войск ВВО были выполнены задачи по перевозке молодого пополнения и младших специалистов администрации двадцати двух воинских эшелонов.

"Всего эшелонами доставлено к местам прохождения службы более пятнадцати с половиной тысяч человек. Встреча воинских эшелонов была организована, личный состав прибыл в пункты постоянной дислокации своевременно и без замечаний", — подчеркнул Кулькин.

Он добавил, что свыше 24 тысяч призывников поступили на комплектование войск округа, из них более 16 тысяч поступили из военных комиссариатов других военных округов.

Всего на территории военного округа было создано 11 призывных комиссий субъектов России и 243 призывные комиссии муниципальных образований.

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров добавил, что одной из особенностей комплектования войск ВВО является значительный объем призывных ресурсов, поставляемых из других военных округов.

"Для решения данной задачи в ходе призывной кампании в Восточный военный округ было направлено 75% всех воинских эшелонов, преимущественно с западной и центральной частей России", — сказал Тонкошкуров.