Более 150 тысяч призывников пополнили осенью ряды Вооруженных сил

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Более 620 тысяч призывников прибыли в военкоматы в ходе осеннего призыва, из них 152 тысячи отправились в армию, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров.
Он отметил, что осенью 2016 года для прохождения альтернативной гражданской службы было направлено 352 человека.
Тонкошкуров добавил, что "задание на призыв, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено в полном объеме".
По словам военного, всего в ходе призыва работали около 3 тысяч призывных комиссий, в их работе приняли участие более 1,8 тысячи представителей общественных организаций. Присутствовали при вынесении решений в отношении их сыновей более 9,5 тысячи родителей, а в медицинском освидетельствовании участвовали более 13 тысяч врачей.
Кроме того, одновременно с призывом на военную службу граждане направлялись на альтернативную гражданскую службу в основном в медицинские организации, учреждения социального обслуживания и почтовой связи.
"Это лишь 0,2% от общего числа граждан, призванных на военную службу, что указывает на предпочтение подавляющего большинства молодых людей проходить военную службу по призыву", — добавил генерал-полковник.
Он также отметил организацию призыва и результаты, достигнутые в республиках Башкирии, Татарстан и Карачаево-Черкесия, Алтайском, Хабаровском, Ставропольском краях, Амурской, Кировской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской и Белгородской областях.
"Доставка к местам прохождения службы молодого пополнения и младших специалистов осуществлялось различными видами транспорта: воинскими эшелонами, самолетами военно-транспортной авиации вооруженных сил, воздушными судами гражданской авиации, а также железнодорожным и автомобильным транспортом", — добавил генерал-полковник.
Он также отметил, что в ходе прошедшей призывной кампании для военнослужащих, следующих в составе воинских эшелонов, впервые было организовано питание с использованием вагонов-ресторанов.
В России 1 октября начался осенний призыв на военную службу 152 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, который завершится 31 декабря 2016 года.