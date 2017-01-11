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Более 150 тысяч призывников пополнили осенью ряды Вооруженных сил

16:3811.01.2017
(обновлено: 16:39 11.01.2017)
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Призывники в сборном пункте военного комиссариата. Архивное фото
© РИА Новости. Николай Хижняк
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Более 620 тысяч призывников прибыли в военкоматы в ходе осеннего призыва, из них 152 тысячи отправились в армию, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Призывники в сборном пункте военного комиссариата. Архивное фото
© РИА Новости. Николай Хижняк
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Число уклоняющихся от призыва в армию снизилось на 20% в 2016 году
"На заседание комиссий прибыли 623 тысячи призывников, в отношении 152 тысяч вынесены решения о призыве, а более 470 тысячам предоставлены отсрочки или освобождения от призыва", — сказал Тонкошкуров в ходе подведения итогов осеннего призыва.

Он отметил, что осенью 2016 года для прохождения альтернативной гражданской службы было направлено 352 человека.

Тонкошкуров добавил, что "задание на призыв, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено в полном объеме".

По словам военного, всего в ходе призыва работали около 3 тысяч призывных комиссий, в их работе приняли участие более 1,8 тысячи представителей общественных организаций. Присутствовали при вынесении решений в отношении их сыновей более 9,5 тысячи родителей, а в медицинском освидетельствовании участвовали более 13 тысяч врачей.

Кроме того, одновременно с призывом на военную службу граждане направлялись на альтернативную гражданскую службу в основном в медицинские организации, учреждения социального обслуживания и почтовой связи.

"Это лишь 0,2% от общего числа граждан, призванных на военную службу, что указывает на предпочтение подавляющего большинства молодых людей проходить военную службу по призыву", — добавил генерал-полковник.

Он также отметил организацию призыва и результаты, достигнутые в республиках Башкирии, Татарстан и Карачаево-Черкесия, Алтайском, Хабаровском, Ставропольском краях, Амурской, Кировской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской и Белгородской областях.

"Доставка к местам прохождения службы молодого пополнения и младших специалистов осуществлялось различными видами транспорта: воинскими эшелонами, самолетами военно-транспортной авиации вооруженных сил, воздушными судами гражданской авиации, а также железнодорожным и автомобильным транспортом", — добавил генерал-полковник.

Он также отметил, что в ходе прошедшей призывной кампании для военнослужащих, следующих в составе воинских эшелонов, впервые было организовано питание с использованием вагонов-ресторанов.

В России 1 октября начался осенний призыв на военную службу 152 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, который завершится 31 декабря 2016 года.

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