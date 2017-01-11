Арктические мотострелки СФ приступили к занятиям по вождению вездеходов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Арктические мотострелки Северного флота (СФ) приступили к вождению вездеходов по пересеченной местности отдаленного полигона сухопутных и береговых войск флота в Кольском Заполярье, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

"В арктической бригаде Северного флота приступили к занятиям с водителями вездеходов ТТМ-4902ПС-10 по преодолению препятствий на пересеченной местности. Занятия проходят на отдаленном полигоне сухопутных и береговых войск СФ, где в равной степени представлены особенности рельефа местности в Кольском Заполярье: редколесье, овраги, скопления валунов и тому подобные естественные преграды", — сказал Серга.

Он отметил, что занятия являются первым учебным опытом для водителей в 2017 году и хорошим испытанием для машин. "Тактико-технические характеристики вездеходов позволяют преодолевать все преграды в условиях низкой температуры и обильного снегопада. Глубина снежного покрова на полигоне местами достигает двух с половиной метров", — добавил представитель СФ.

Вездеход ТТМ-4902ПС-10 выполнен по модульной схеме: переднее звено — энергетический модуль, в котором могут перевозиться шесть человек, включая водителя; заднее звено — трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 10 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов. Температурный режим эксплуатации составляет от —50 до +50 градусов по Цельсию.

Высокая проходимость вездехода ТТМ-4902ПС-10 в особо тяжелых дорожно-климатических условиях обеспечивается низким давлением на грунт, достаточно высокой удельной мощностью, большим дорожным просветом, использованием при повороте принципа складывания звеньев без изменения тягового усилия и скорости. Система принудительного складывания звеньев в вертикальной плоскости расширяет возможности вездехода при преодолении различных препятствий. Высота преодолеваемого препятствия составляет до 1,8 метра.