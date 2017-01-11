Вертолетчики ЦВО отрабатывают прикрытие военных объектов на Южном Урале

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) отрабатывают разведку районов и прикрытие военных объектов на Южном Урале, сообщила в среду пресс-служба ЦВО.

В полетах задействовано десять вертолетов.

"Летчики армейской авиации ЦВО выполняют на Южном Урале учебно-тренировочные полеты в условиях тридцатиградусных морозов, установившихся в регионе. Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8, взлетая с аэродрома базирования в Челябинской области, совершают полеты с отработкой действий по разведке районов и прикрытию военных объектов", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что вертолетчики также отрабатывают взлет и посадку на необорудованные площадки в условиях образования снежного вихря, выполняют упражнения на проверку групповой слаженности.