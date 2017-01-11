Над заливом Петра Великого Су-35С на учениях сбили самолеты "противника"

ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели первые в 2017 году полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО Владимир Матвеев.

"Экипажи выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток. При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника", — сообщил Матвеев.

Учебно-тренировочные полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и с привязкой к местности над Амурским заливом.

Приморский истребительный авиационный полк укомплектован многоцелевыми сверхманёвренными истребителями Су-35С, поколения "4++" в марте 2016 года.