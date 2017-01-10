Летчики ЮВО проведут около 100 различных учений в 2017 году
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Летчики Южного военного округа проведут около 100 различных учений в 2017 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.
"В 2017 году военные летчики ЮВО выполнят задачи около 100 командно-штабных, летно-тактических, тактических и тактико-специальных учений с применением авиационных средств поражения и боевой стрельбой на полигонах", — пояснили в пресс-службе.
В ЮВО пояснили, что основное внимание при подготовке летного состава четвертой армии ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота будет уделено выполнению учебно-боевых задач как в составе авиационных соединений, так и во взаимодействии с сухопутными войсками и корабельными группировками.
"Особенностями подготовки оперативно-тактической авиации станет освоение поступающей новой (модернизированной) авиационной техники – многоцелевых истребителей Су-30 СМ, Су-34, штурмовиков Су-25М, подготовка экипажей к дозаправке топливом в воздухе и применению авиационных средств поражения на незнакомых полигонах", — уточнили в округе.
По информации пресс-службы, экипажи вертолетов армейской авиации отработают навыки выполнения задач в горной местности, ночью, в сложных метеоусловиях с целью повышения эффективности авиационной поддержки войск. Кроме того, самолеты и вертолеты морской авиации Черноморского флота отработают навыки поиска, обнаружения и уничтожения морских целей, а также выполнения поисково-спасательных работ над водной поверхностью вне видимости береговой черты.
Самые яркие моменты форума "Армия-2016"
"Уралвагонзавод" впервые продемонстрировал на площадке "Армия-2016" танк Т-90МС с дистанционно управляемой 12-миллиметровой пулеметной установкой.
Международный военно-технический форум "Армия-2016" на полигоне Алабино.
В завершающий день форума Армия-2016 на полигоне "Алабино" состоялась практическая демонстрация возможностей современных и перспективных образцов российской военной техники. Программу открыла 125-мм самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД", состоящая на вооружении Воздушно-десантный войск.
Тушение условного пожара на судне, освобожденном морским спецназом от террористов, на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
Образцы военной техники в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". На первом плане - танк Т-80Б, принятый на вооружение в 1978 году и являющийся модификацией первого в мире серийного танка с единой газотубинной силовой установкой - Т-80.
Демонстрация пиротехнических средств во время закрытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" на полигоне Алабино.
Во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".
Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке.
Демонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016" на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Танк Т-72 на переправе во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
На Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время показательных учений на полигоне Алабино.
Концерн "Калашников" также впервые представил на форуме опытные образцы новейших снайперских винтовок и дистанционно управляемую оружейную турель, опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК и ВСВ-338, модернизированных автоматов Калашникова "сотой серии" с комплектом модернизации "Обвес", прототип пистолета Лебедева под патрон 9×19 в новом исполнении, а также дистанционно-управляемые оружейные платформы.
Военнослужащий во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
На церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
Многоцелевой вертолет Mи-17В-5.
Демонстрационный показ военной техники, вооружения 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Посетительница на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" на аэродроме Центральная Угловая во Владивостоке.
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2016".
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".
Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России".