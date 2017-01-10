В Абхазии артиллеристы ЮВО провели в 2016 году около 30 тактических учений
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Артиллеристы Южного военного округа в Абхазии провели около 30 тактических учений с выполнением боевых стрельб в 2016 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.
"Подразделения артиллерии российской военной базы ЮВО, дислоцированной в республике Абхазия, за истекший 2016 год провели около 30 тактических учений с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения", — пояснили в пресс-службе военного округа.
В ходе учений военнослужащие выполнили свыше 1 тысячи огневых задач с применением 152-мм самоходных артиллерийских установок "Акация", 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" и 120-мм минометов 2Б11 "Сани". Военнослужащие вели огонь по наземным целям, имитирующим группы бронетехники и пехоты условного противника.
"Тактические учения проводились на артиллерийских полях различных полигонов, в том числе на полигонах Цабал и Нагвалоу в Абхазии с горно-лесистой местностью и морским побережьем, а также на равнинной местности полигона Прудбой в Волгоградской области", — уточнили в пресс-службе ЮВО.
Всего за 2016 учебный год артиллеристы российской военной базы ЮВО израсходовали около 2 тысяч снарядов и мин. Более половины боевых стрельб проводились в темное время суток.
Мастера артиллерийского огня
Как рассказали в военном ведомстве, тренировочные заезды международного конкурса "Мастера артиллерийского огня" на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области показали высокий уровень подготовки минометных расчетов всех стран-участниц: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Китая и России.
Участники 1-го этапа соревнования артиллеристов "Мастера артиллерийского огня" команды министерства обороны Белоруссии в рамках Армейских международных игр в Саратовской области.
Временные показатели прохождения пятикилометровой трассы состязания и выполнения "боевых" нормативов артиллеристы пяти государств перекрывают более чем в два раза, отметили в управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ.
Самоходная 120-мм минометная установка PLL-05 команды министерства обороны Китая во время конкурса минометных расчетов "Мастера артиллерийского огня" на полигоне "Широкий Карамыш" в рамках Армейских международных игр в Саратовской области.
Участники 1-го этапа соревнования артиллеристов "Мастера артиллерийского огня" команды министерства обороны Анголы.
Самоходная 120-мм минометная установка PLL-05 команды министерства обороны Китая во время конкурса минометных расчетов "Мастера артиллерийского огня" на полигоне "Широкий Карамыш" в Саратовской области.
По словам главного судьи соревнований, начальника ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-майора Михаила Матвеевского, участники действительно являются лучшими представителями артиллерии своих государств.