На Урале развернули более 100 пунктов обогрева военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Более 100 пунктов обогрева личного состава развернуто на полигонах и в парках боевых машин частей и соединений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных на Урале, сообщила во вторник пресс-служба ЦВО.

По прогнозу военных метеорологов, сильные морозы сохранятся на Урале до конца недели. В ряде районов Свердловской области и Пермского края температура воздуха опустится до минус 29 — 35 градусов по Цельсию.

"В соединениях и воинских частях ЦВО, дислоцированных на Урале, усилены меры безопасности в связи с морозами, установившимися в регионе. На полигонах, в парках боевых машин развернуто свыше 100 пунктов обогрева личного состава, организована выдача промежуточного питания: бутербродов, карамели и горячего чая", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что для поддержания иммунитета в солдатское меню включены витаминные соки и салаты, сало, а также лук и чеснок.

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