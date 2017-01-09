Российские военные проведут учебные боевые стрельбы в Абхазии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Российские военные в Абхазии проведут боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Военнослужащие противотанкового подразделения российской военной базы (соединения) ЮВО, дислоцированной в Республике Абхазия, в рамках занятий по боевой подготовке приступили к практической наработке навыков профессионального мастерства в преддверии выполнения боевых стрельб из противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", — пояснили в пресс-службе военного округа.

В пресс-службе добавляют, что на полигонах Нагвалоу и Цабал противотанковые расчеты соединения проводят тренировки по стрельбе и управлению огнем из комплексов "Штурм-С" с применением ракетного комплекса на базе легкобронированного многоцелевого тягача.

"Также в рамках подготовки к боевым стрельбам противотанковые расчеты военной базы тренируются на современных компьютерных тренажерах, предназначенных для обучения навыкам боевой работы операторов комплекса "Штурм-С". Возможности современного компьютерного тренажера позволяют в режиме реальной обстановки обучать и тренировать специалистов в поражении неподвижных и движущихся целей на дальностях до шести километров", — уточнили в пресс-службе ЮВО.

В округе уточнили, что боевые стрельбы проведут на полигоне Молькино в Краснодарском крае в апреле. Расчетам противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" предстоит поразить до 30 мишеней, имитирующих танки и другую бронетехнику условного противника на дальностях до 2,5 километра.