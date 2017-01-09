Сибирские связисты ЦВО получили около десяти командно-штабных машин

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сибирские подразделения связи Центрального военного округа (ЦВО) получили около десяти командно-штабных машин З-149 АКШ-1, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе округа.

"Подразделения связи Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Сибири, получили по гособоронзаказу порядка десяти единиц новейших командно-штабных машин Р-149 АКШ-1 на базе автомобиля КамАЗ-4320", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые машины позволяют устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы. В Р-149 АКШ-1 значительно улучшена эргономика, они оборудованы системой кондиционирования воздуха и обогрева, предусмотрены удобные места для работы и отдыха.

Автоматизированные рабочие места позволяют военнослужащим решать задачи по формированию и выдаче сигналов боевого управления, сбору и обработке информации о выполнении поставленных задач, изменениях оперативно-тактической обстановки, боевого состава своих войск и сил противника.