Дети военных из гарнизонов Севфлота отправились на каникулы в Москву

МУРМАНСК, 4 янв — РИА Новости. Дети военнослужащих из отдаленных гарнизонов Северного флота отправились в столицу на новогодние каникулы по приглашениям правительства Москвы при содействии командования Северного флота и администраций ЗАТО Мурманской области, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

По его словам, для ребят запланирована большая культурно-развлекательная программа, включающая посещение Кремлевской елки, Красной площади, Государственной Третьяковской галереи, Музея Космонавтики, Храма Христа Спасителя и других достопримечательностей столицы.

"Важная роль отведена непосредственному общению детей военнослужащих Северного флота со столичными школьниками в рамках ознакомления северян с различными направлениями творческой деятельности юных москвичей", — отметил Серга.

Регулярная практика приглашений юных североморцев на новогодние и рождественские праздники в Москву стала традицией в рамках шефства правительства Москвы над воинскими частями Северного флота.