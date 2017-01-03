В Таджикистане российские военные готовили плов и соревновались в экстриме

ДУШАНБЕ, 3 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане, дислоцированной в республике Таджикистан, в первые дни нового года приняли участие в первенстве соединения по силовому экстриму и в конкурсе по приготовлению плова, сообщил РИА Новости офицер пресс-службы Центрального военного округа майор Николай Беркалов.

"Двенадцать команд по шесть человек каждая от всех подразделений военной базы приняли участие в силовом экстриме, им предстояло выполнить приседание с мешком наполненным песком, поднять колесный диск перенести два коромысла весом около 90 килограммов и на скорость отбуксировать автомашину "Урал" на дистанцию 100 метров", — сказал он.

По его словам, параллельно с проведением соревнований по силовому экстриму лучшие повара подразделений состязались в умении приготовления любимого всеми таджикского национального блюда. "Каждый повар привносил в свой рецепт что-то новое и необычное стараясь приготовить очень вкусный плов. Всего в этот день было приготовлено около 300 килограммов ароматного восточного блюда", — сказал Беркалов. Он сообщил, что по завершению соревнований все военнослужащие попробовали разнообразный и очень вкусный плов.

201 военная база крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. По подписанному в октябре 2012 года президентами двух стран соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.