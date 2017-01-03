В Таджикистане российские военные готовили плов и соревновались в экстриме
ДУШАНБЕ, 3 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане, дислоцированной в республике Таджикистан, в первые дни нового года приняли участие в первенстве соединения по силовому экстриму и в конкурсе по приготовлению плова, сообщил РИА Новости офицер пресс-службы Центрального военного округа майор Николай Беркалов.
"Двенадцать команд по шесть человек каждая от всех подразделений военной базы приняли участие в силовом экстриме, им предстояло выполнить приседание с мешком наполненным песком, поднять колесный диск перенести два коромысла весом около 90 килограммов и на скорость отбуксировать автомашину "Урал" на дистанцию 100 метров", — сказал он.
По его словам, параллельно с проведением соревнований по силовому экстриму лучшие повара подразделений состязались в умении приготовления любимого всеми таджикского национального блюда. "Каждый повар привносил в свой рецепт что-то новое и необычное стараясь приготовить очень вкусный плов. Всего в этот день было приготовлено около 300 килограммов ароматного восточного блюда", — сказал Беркалов. Он сообщил, что по завершению соревнований все военнослужащие попробовали разнообразный и очень вкусный плов.
201 военная база крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. По подписанному в октябре 2012 года президентами двух стран соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
Военные учения стран ОДКБ в Таджикистане
Основной этап совместных учений стран-членов ОДКБ "Поиск-2016" начался в четверг на полигоне Ляур в 30 километрах от столицы Таджикистана.
Согласно сценарию маневров, группа террористов, прорвавшихся через границу, попытается осуществить нападение на колонну гуманитарной помощи.
В учениях принимают участие подразделения войсковой, специальной, радиоэлектронной, воздушной и других видов разведки.
В учениях принимают участие более 600 военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане и ЦВО, четыре вертолета и самолет-разведчик.
Совместные специальные учения сил и средств разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ "Поиск-2016" начались в минувший понедельник на полигоне Магоб в Таджикистане, в 50 километрах от Душанбе.
Военнослужащие российской армии во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск 2016" в Таджикистане.
Разведывательные подразделения группировки войск в ходе учений получат практику ведения разведки в горах, сбора, обработки, анализа и обмена разведывательной информацией.
В ходе учений военнослужащие получают практику действий в ходе специальной операции по захвату и уничтожению критически важных объектов на незнакомой местности.
В учениях принимают участие органы управления и подразделения разведки, выделенные из состава вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
Всего задействовано около 1,5 тысячи военнослужащих, а также подразделения армейской, оперативно-тактической и военно-транспортной авиации.