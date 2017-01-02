В Южном военном округе в 2016 году провели около 180 внезапных проверок

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Комплексные комиссии органов военного управления Южного военного округа (ЮВО) провели в 2016 году около 180 внезапных проверок, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ЮВО.

"В 2016 году комплексными комиссиями органов военного управления Южного военного округа (ЮВО) проведено около 180 внезапных проверок боевой готовности и боеспособности объединений, соединений и воинских частей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что внимание комиссий уделялось управлению подразделениями с применением средств автоматизации, оценке навыков командования в руководстве и выполнении мероприятий боевой готовности, а также проверке уровня боевой выучки личного состава и слаженности подразделений при выполнении поставленных задач.

Мероприятия внезапных проверок, регулярно проводимые в последние годы, показали свою высокую эффективность. Они позволяют объективно оценить реальный уровень боевой готовности органов военного управления, соединений и воинских частей ЮВО, их способность выполнять поставленные задачи.

Ожидается, что в 2017 году практика внезапных проверок в ЮВО будет продолжена, в частности, в ходе мероприятий будут проверены вопросы приведения войск и сил округа в различные степени боевой готовности, практические действия подразделений по переброске их на значительные расстояния комбинированным способом.