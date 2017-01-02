Войска РХБЗ ВВО получили в 2016 году 15 дымовых и химических машин

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Войска радиационной, химической и биологической защиты получили 15 новых машин: дымовых ТДА-3 и разведывательных химических РХМ-6, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев

"Войска радиационной химической и биологической защиты Восточного военного округа в минувшем году получили около 15 единиц новой и модернизированной техники, в частности дымовые машины ТДА-3 и разведывательные химические машины РХМ-6", — говорится в сообщении.

Отмечается, что техника поступила на вооружение соединения РХБЗ в Приморье, уже введена в эксплуатацию и применяется по назначению.

Дымовая машина ТДА-3 предназначена для постановки аэрозольных завес. Основные отличия от предыдущих аналогов — переносной пульт управления и уменьшенный расчет: теперь для обслуживания машины нужны всего два человека. В ТДА-3 установлен авиационный двигатель, который превращает дымовую смесь в густую завесу, скрывающую действия войск, дым способен скрывать объекты не только в видимом, но и инфракрасном диапазонах электромагнитного излучения.

РХМ-6 — предназначена для радиационной, химической и неспецифической биологической разведки в боевых условиях. Машина пришла в войска РХБ защиты взамен РХМ-4. Новые приборы РХБ разведки, установленные снаружи РХМ-6, позволяют военнослужащим анализировать РХБ обстановку, не покидая машины.

Кроме того, в РХМ-6 используется система спутниковой навигации ГЛОНАСС с всепогодным автоматическим определением координат положения машины на местности.