Войска РХБЗ ВВО получили в 2016 году 15 дымовых и химических машин

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Войска радиационной, химической и биологической защиты получили 15 новых машин: дымовых ТДА-3 и разведывательных химических РХМ-6, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев
Отмечается, что техника поступила на вооружение соединения РХБЗ в Приморье, уже введена в эксплуатацию и применяется по назначению.
Дымовая машина ТДА-3 предназначена для постановки аэрозольных завес. Основные отличия от предыдущих аналогов — переносной пульт управления и уменьшенный расчет: теперь для обслуживания машины нужны всего два человека. В ТДА-3 установлен авиационный двигатель, который превращает дымовую смесь в густую завесу, скрывающую действия войск, дым способен скрывать объекты не только в видимом, но и инфракрасном диапазонах электромагнитного излучения.
Кроме того, в РХМ-6 используется система спутниковой навигации ГЛОНАСС с всепогодным автоматическим определением координат положения машины на местности.