Экипажи кораблей и судов Северного флота встретили Новый год в походах

МУРМАНСК, 1 янв – РИА Новости. Экипажи боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота встретили 2017 год в дальних походах, в том числе в Средиземном море, сообщил представитель Северного флота Вадим Серга.

По его словам, командующий Северным флотом Николай Евменов направил поздравительные телеграммы в адрес экипажей боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющих задачи дальних походов.

"Командующий Северным флотом поблагодарил моряков-североморцев за вклад в укрепление обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности, пожелал военнослужащим и их близким здоровья и благополучия", — рассказал Серга.

"Новый 2017 год для воинских коллективов Северного флота будет насыщен различными мероприятиями боевой подготовки, межвидовыми, тактическими и специальными учениями, дальними походами, конкурсами и состязаниями", — процитировал представитель Северного флота слова Евменова.

По информации представителя флота, в Средиземном море новый 2017 год встретили экипажи тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий", большого противолодочного корабля "Североморск", судов обеспечения "Сергей Осипов", "Николай Чикер", "Алтай", "Кама".

Сообщается, что к празднику североморцы подготовились заранее: в кают-компаниях и столовых установили новогодние ёлки, отрепетировали театрализованные представления и самодеятельные концерты с участием традиционных Деда Мороза и Снегурочки. "В новогоднюю ночь морякам были вручены подарки, заблаговременно переданные родными и близкими", — добавил Серга.