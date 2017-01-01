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Безопасность

Экипажи кораблей и судов Северного флота встретили Новый год в походах

08:1801.01.2017
02720
Северный флот. Баренцево море. Архивное фото
© РИА Новости. Олег Ласточкин
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МУРМАНСК, 1 янв – РИА Новости. Экипажи боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота встретили 2017 год в дальних походах, в том числе в Средиземном море, сообщил представитель Северного флота Вадим Серга.

Авианосная группа Северного флота России в Норвежском море. Архивное фото
© РИА Новости. The Norwegian Armed Forces
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Северный флот в 2017 году продолжит походы в Арктику и Средиземное море
По его словам, командующий Северным флотом Николай Евменов направил поздравительные телеграммы в адрес экипажей боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющих задачи дальних походов.

"Командующий Северным флотом поблагодарил моряков-североморцев за вклад в укрепление обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности, пожелал военнослужащим и их близким здоровья и благополучия", — рассказал Серга.

"Новый 2017 год для воинских коллективов Северного флота будет насыщен различными мероприятиями боевой подготовки, межвидовыми, тактическими и специальными учениями, дальними походами, конкурсами и состязаниями", — процитировал представитель Северного флота слова Евменова.

Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Шаманов заявил, что северный флот остается лидирующим в России
По информации представителя флота, в Средиземном море новый 2017 год встретили экипажи тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий", большого противолодочного корабля "Североморск", судов обеспечения "Сергей Осипов", "Николай Чикер", "Алтай", "Кама".

Сообщается, что к празднику североморцы подготовились заранее: в кают-компаниях и столовых установили новогодние ёлки, отрепетировали театрализованные представления и самодеятельные концерты с участием традиционных Деда Мороза и Снегурочки. "В новогоднюю ночь морякам были вручены подарки, заблаговременно переданные родными и близкими", — добавил Серга.

Будни Cеверного флота
Моряки Северного и Тихоокеанского флотов во время церемонии торжественных проводов тяжелого атомного ракетного крейсера Петр Великий Северного флота
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Моряки Северного и Тихоокеанского флотов во время церемонии торжественных проводов тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" Северного флота, который принимал участие в учениях "Восток-2010". "Петр Великий" является флагманом СФ, это единственный на сегодняшний день находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения из серии проекта 1144 "Орлан".
Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий Северного флота ВМФ России на причале в Гаджиево Мурманской области
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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10 января 2013 года в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота была зачислена атомная подводная лодка "Юрий Долгорукий". Это головной корабль проекта 955 "Борей", названный в честь основателя Москвы.
Бойцы отряда подводно-диверсионных сил и средств при выполнении боевой задачи в Баренцевом море
© РИА Новости. Олег Ласточкин
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Отряды борьбы с подводными диверсионными силами и средствами — специальные подразделения в составе ВМФ России, задачей которых является поиск и обезвреживание подводных диверсантов. Подобные отряды сформированы в военно-морских базах Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии и состоят обычно из подразделений водолазов-минеров, боевых пловцов и команды радиотехников.
Моряк Северного флота наблюдает за работой приборов в отсеке подводной лодки
© РИА Новости. М. Попов
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Моряк Северного флота наблюдает за работой приборов в отсеке подводной лодки.
Большой противолодочный корабль Североморск во время праздничного парада в День ВМФ на главной базе Северного флота в Североморске
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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В состав Северного флота входит большой противолодочный корабль "Североморск", в 1996 и 1997 годах признанный одним из лучших БПК по противолодочной подготовке. В 2013 году "Североморск" представлял Россию в международном военно-морском учении, посвященном противодействию пиратству.
Президент России Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой в Мурманской области, вышел в море на тяжелом подводном ракетном крейсере стратегического назначения Архангельск, с борта которого наблюдает за ходом учений Северного флота
© РИА Новости. Алексей Панов
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Президент России Владимир Путин наблюдает за ходом учений Северного флота с борта тяжелого подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Архангельск".
Палубный вертолет КА-27
© РИА Новости
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Основу современного Северного флота составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли.
Братья зенитчики Долговы в морском дозоре на одном из кораблей Северного флота
© РИА Новости. Евгений Халдей
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В 1965 году Северный флот был награжден орденом Красного Знамени. За самоотверженное выполнение воинского долга и героизм в послевоенный период звание Героев Советского Союза было присвоено 41 североморцу, 26 воинов флота стали Героями России.
Военнослужащий в центре управления повседневной деятельностью ВС РФ
© РИА Новости. Максим Блинов
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В центре управления повседневной деятельностью ВС РФ.
Большой разведывательный корабль 1-го ранга проекта 18280 (новое специальное судно связи) Юрий Иванов, прибывший в пункт постоянного базирования в Североморске
© РИА Новости. Сергей Ещенко
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Большой разведывательный корабль 1-го ранга "Юрий Иванов" проекта 18280 (новое специальное судно связи). Корабли проекта 18280 предназначены для обеспечения связи и управления силами флота, ведения радиоэлектронной борьбы, радио- и радиотехнической разведки, а также слежения за компонентами американской системы ПРО.
Моряки Северного флота из учебного отряда подводного плавания в Северодвинске учатся надевать водолазный костюм во время легкой водолазной подготовки
© РИА Новости. Александр Лыскин
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Моряки Северного флота в учебном отряде подводного плавания в Северодвинске.
Военнослужащие проходят подготовку в учебно-тренировочном комплексе подводников Северного флота ВМФ России в Гаджиево Мурманской области
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Военнослужащие проходят подготовку в учебно-тренировочном комплексе подводников Северного флота ВМФ России в Гаджиево Мурманской области.
Певица Эдита Пьеха в гостях у моряков Северного флота
© РИА Новости. Валерий Генде-Роте
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Певица Эдита Пьеха в гостях у моряков Северного флота.
Встреча большого разведывательного корабля 1-го ранга проекта 18280 (нового специального судна связи) Юрий Иванов, прибывшего в Североморск для дальнейшего прохождения службы на Северном флоте
© РИА Новости. Сергей Ещенко
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Новейший корабль специального назначения "Юрий Иванов" завершил межфлотский переход с Балтийского флота и прибыл в пункт постоянного базирования в Североморске в ноябре 2015 года. Усиление Северного флота судном "Юрий Иванов", предназначенным для ведения разведки, обеспечения связи и управления силами флота, позволит России расширить военно-морское присутствие в Арктике и других районах Мирового океана.
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