Проект новой госпрограммы вооружений представят летом 2017 года

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Проект Государственной программы вооружений (ГПВ) на период 2018-2025 годов будет представлен в середине следующего лета, заявил в пятницу вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Мы в середине лета следующего года должны будем уже представить полноформатно проект новой ГПВ на 2018-2025 годы", — сказал зампред правительства в ходе посещения завода "Факел" (входит в концерн "Алмаз-Антей").

Поэтому сейчас вся работа коллегии ВПК и всех органов исполнительной власти посвящена именно этому, указал вице-премьер.