ВДВ подготовят инструкторов для десантирования в труднодоступные места

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2017 году проведут обучение, после которого военные освоят десантирование в труднодоступные места профильных специалистов не имеющих парашютной подготовки, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обучение будет проходить на протяжении примерно пяти недель, в ходе которого военные научатся применять индивидуальное бортовое и кислородное оборудование, использовать приемник спутниковой навигационной системы и грузовой контейнер со специальной системой крепления.
Плановую подготовку специалистов по высотной специальной парашютной подготовке планируется осуществлять на базе 309-го центра специальной парашютной подготовки, дислоцированного в Рязани.