В авиачасть в Хабаровском крае прибыла завершающая партия Су-34 для ВВО

ХАБАРОВСК, 30 дек — РИА Новости. Завершающая в этом году партия новейших бомбардировщиков Су-34, построенных новосибирским филиалом компании "Сухой" — НАЗ имени В. П. Чкалова, прибыла в авиачасть Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае, сообщил начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

"Завершающая партия многофункциональных бомбардировщиков Су-34 поступила в авиачасть смешанного авиационного соединения ВВО. Несколько новых Су-34 совершили перелет более 3,5 тысячи километров из Новосибирска до аэродрома постоянного базирования, с дозаправкой на аэродроме "Домна", — сказал Гордеев журналистам.

Он уточнил, что в начале 2017 года новые бомбардировщики будут введены в эксплуатацию.

Как сообщалось ранее, государственный контракт компании "Сухой" с министерством обороны РФ на поставку партии из 92 бомбардировщиков Су-34 рассчитан до 2020 года.

Самолет Су-34 был создан для поражения как наземных, так и водных объектов врага. Кроме того, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Что касается воздушных целей, то самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.