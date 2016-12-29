Путин подписал закон об ответственности губернаторов за мобилизацию

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому губернаторы и главы муниципалитетов будут лично возглавлять призывные комиссии по мобилизации, сообщается на сайте Кремля.

Поправки вносятся в федеральный закон о мобилизации (1997). Согласно действующему закону, пребывающие в запасе граждане призываются на военную службу по мобилизации в случае перевода воинских частей, к которым они приписаны, на организацию и состав военного времени или в случае создания специальных формирований.

Как сообщалось ранее, председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в субъекте РФ, является высшее должностное лицо региона, а председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в муниципальном образовании — глава соответствующего муниципального образования.

Действующий закон гласит, что порядок создания и работы комиссии определяется федеральным правительством и что "должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций" несут персональную ответственность за исполнение обязанностей в области мобилизации.

Как отмечалось ранее, поправки призваны возложить персональную ответственность за исполнение обязанностей в области мобилизации на руководителей федеральных ведомств, губернаторов, глав муниципалитетов, глав местных администраций и руководителей организаций, а также обеспечить единый подход к формированию призывных комиссий.