Путин подписал закон об ответственности губернаторов за мобилизацию

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому губернаторы и главы муниципалитетов будут лично возглавлять призывные комиссии по мобилизации, сообщается на сайте Кремля.
Как сообщалось ранее, председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в субъекте РФ, является высшее должностное лицо региона, а председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в муниципальном образовании — глава соответствующего муниципального образования.
Как отмечалось ранее, поправки призваны возложить персональную ответственность за исполнение обязанностей в области мобилизации на руководителей федеральных ведомств, губернаторов, глав муниципалитетов, глав местных администраций и руководителей организаций, а также обеспечить единый подход к формированию призывных комиссий.