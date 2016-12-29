Рогозин: ежегодный экспорт вооружений из России должен превышать $14 млрд

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ежегодный экспорт российских вооружений должен превышать 14 миллиардов долларов в год за счет успешной демонстрации отечественных вооружений в Сирии и освоения новых рынков, заявил в четверг в эфире программы "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Думаю, что второе место в мире, которое держит Россия (в экспорте вооружений – ред) сохранится, но важно подняться свыше 14 миллиардов долларов, которые мы зарабатываем ежегодно, за счет эффекта от применения нашего оружия по террористам в Сирии и закрепления на рынках тех стран, где раньше закреплялось американское виляние", — сказал он.