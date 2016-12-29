Рогозин рассказал о производстве авиационной военной техники в 2016 году

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 2016 году произвели 109 боевых самолетов и 186 военных вертолетов, сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Тридцать гражданских самолетов было произведено в этом году, 22 гражданских вертолета. Если говорить про военные — 109 военных самолетов и 186 военных вертолетов", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что российские корабелы в 2016 году произвела шесть крупных боевых кораблей, а ракетно-космическая промышленность обеспечила 18 успешных пусков.