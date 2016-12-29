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Российская военная база в Армении отмечает семидесятипятилетие

11:5729.12.2016
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102-я российская военная база в Армении. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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ЕРЕВАН, 29 дек – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Российская ордена Александра Невского военная база в Армении отмечает в четверг 75-летний юбилей со дня образования, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

"В торжественных праздничных мероприятиях приняли участие командование соединения, представители силовых структур и дипломатического корпуса России и Армении, администрации, духовенства, ветеранских и общественных организаций, военнослужащие и члены их семей", — сообщили в пресс-службе.

Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Перед зрителями с концертной программой выступили художественные и творческие коллективы воинской части и средней образовательной школы министерства обороны РФ в городе Гюмри. Военно-патриотический клуб и военнослужащие военной базы выступили с новой показательной программой по рукопашному и ножевому бою.

Праздничное мероприятие завершилось вручением юбилейных медалей почетным гостям и отличившимся в 2016 году военнослужащим соединения, награждением грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками, и угощением гостей. Для посетившей мероприятие делегации также была организована экскурсия по мемориальным комплексам воинской части и показ современных образцов вооружения и военной техники, новой современной экипировки "Ратник", комплексов разведки и связи.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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В окрестностях села Ачит Свердловской области 29 декабря 1941 года было начато формирование 1415-го стрелкового полка 435 стрелковой дивизии, правопреемницей которого стала 102 военная база. За годы Великой Отечественной войны полк с боями прошел более 5 тысяч километров, освободив свыше 170 населенных пунктов. Более 2 тысяч офицеров и солдат дивизии были награждены орденами и медалями. В январе 1946 года соединение передислоцировано в город Ленинакан Армянской ССР (ныне Гюмри).

С 1 июля 2001 года соединение вошло в состав Объединенной Группировки войск (сил) ВС РФ и Армении. С 1 августа 2009 года полк был переформирован в 73 отдельную мотострелковую бригаду, а в связи с организационно-штатными мероприятиями в мае 2010 года был переименован в 102 ордена Александра Невского военную базу.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

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