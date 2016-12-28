МВД России планирует заплатить 6,9 млрд рублей за страхование сотрудников

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел России ищет страховщика жизни и здоровья рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, уволенных со службы, а также граждан из упраздненной ФСКН, следует из материалов на портале госзакупок.

Численность подлежащих страхованию лиц, включая уволенных в 2016 году с военной и приравненной к ней службы, составляет 756,859 тысячи человек, в том числе уволенных – 32,944 тысячи человека.

Страховую компанию планируется выбрать 21 февраля по итогам открытого конкурса. Сумма, которую готово заплатить министерство – 6 миллиардов 874 миллиона 626 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются 16 февраля.

В то же время, согласно сайту госзакупок, еще не определен страховщик жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел в 2016 году. Максимальная цена контракта – 7,48 миллиарда рублей. Страховую компанию планировалось выбрать по итогам закрытого конкурса еще летом.