В Минобороны назвали размер выплат на жилищную субсидию в 2017-2019 годах

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минобороны России будет выделять в 2017-2019 годах почти по 38 миллиардов рублей ежегодно на жилищную субсидию военнослужащим, заявил в среду руководитель департамента жилищного обеспечения военного ведомства Сергей Пирогов на заседании общественного совета при Минобороны.

"В 2016 году на предоставление жилищной субсидии выделено 36 миллиардов рублей, что позволило обеспечить 6,3 тысячи военнослужащих. В дальнейшем — с 2017 по 2019 год включительно — на эти цели предусмотрено выделение бюджетных средств по 37,78 миллиарда рублей ежегодно", — сказал Пирогов.

По его словам, в настоящее время по вооруженным силам изъявили желание решить свой жилищный вопрос посредством получения жилищной субсидии 11,6 тысячи военнослужащих. По прогнозным оценкам, на учет нуждающихся в жилье в 2017-2019 годах встанут еще 19,4 тысячи военнослужащих, а очередь желающих получить жилищную субсидию достигнет 31 тысячи военнослужащих.