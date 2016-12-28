Военные музыканты ЦВО готовят концерт памяти погибших "александровцев"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Военные музыканты Центрального военного округа (ЦВО) приступили к подготовке концертной программы, посвященной памяти погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля имени Александрова, сообщил РИА Новости в среду помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Военные музыканты ансамбля песни и пляски ЦВО и концертного ансамбля Дома офицеров округа начали подготовку программы концерта-реквиема, посвященного памяти погибших в авиакатастрофе артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова", — сказал Рощупкин.

Он добавил, что в фойе Дома офицеров ЦВО открыт Уголок памяти погибших в авиакатастрофе Ту-154, куда жители Екатеринбурга приносят цветы.

"Екатеринбуржцы продолжают нести цветы к Дому офицеров и памятнику маршалу Советского Союза Жукову перед штабом округа в память о погибших в авиакатастрофе", — отметил помощник командующего войсками ЦВО.