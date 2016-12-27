"Ростех" пока не планирует продавать второй пакет в "Вертолетах России"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. "Ростех" пока не планирует продавать второй пакет в "Вертолетах России" в размере примерно 24-26% акций, на него нет покупателя, рассказал журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Планов по продаже второго пакета — пока нет, у нас пока даже нет покупателя (на второй пакет — ред.). РФПИ пока не планирует, пока они берут 22,5-23%", — отметил Чемезов, добавив, что сумма сделки по первому пакету не изменилась (600 миллионов долларов).

Госкорпорация "Ростех" в июне подписала соглашение о продаже до 25% компании "Вертолеты России" РФПИ и ближневосточным инвестфондам; позднее сообщалось, что реализуемый пакет ориентировочно составит 21,5%. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 1 октября говорил, что реализовать оставшийся пакет из запланированных к продаже 49% акций предполагается до конца 2016 года.