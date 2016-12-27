Под Москвой расчеты ракетных систем С-300В провели тренировку

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-300В провели тренировку по отражению воздушной атаки в Московской области, сообщил во вторник начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

"Военнослужащие зенитного ракетного соединения Западного военного округа, дислоцированного в Московской области, провели тренировку по отражению воздушной атаки условного противника. В ходе тренировки боевые расчёты зенитных ракетных систем С-300В совершили марш на технике в назначенный район и приступили к дежурству по противовоздушной обороне", — говорится в сообщении.

По словам Мугинова, задачей боевых расчётов являлось обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей, имитировавших самолёты и крылатые ракеты. По ним были произведены электронные пуски, отмечается в сообщении.

Он отметил, что военным пришлось действовать в сложной помеховой обстановке. В тренировке был задействован дивизион ЗРС С-300В.