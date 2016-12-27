В Восточном военном округе провели комплексную тренировку войск связи

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек — РИА Новости. Комплексная тренировка по обеспечению связью руководство и штабы прошла в Восточном военном округе, сообщает начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"В Восточном военном округе состоялась комплексная тренировка по обеспечению устойчивой и непрерывной связью руководство округа, штабов общевойсковых объединений, подчиненных сил… Военные связисты отработали вопросы организации связи при управлении межвидовой группировкой войск ВВО, выполнили проверку работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью", — говорится в сообщении.

На тренировке использовали около 100 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами связи и автоматизации.

"Подобные тренировки носят плановый характер и повышают профессиональный уровень военных специалистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс задач по обеспечению связью командование, соединения и воинские части округа", — отметил Гордеев.