На Тихоокеанском флоте завершен прием новобранцев осеннего призыва

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Все призванные осенью этого года новобранцы прибыли в соединения и части Тихоокеанского флота, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Всего в ходе осенней призывной кампании на корабли в соединения и части ТОФ прибыло более двух тысяч новобранцев из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области. Кроме того, флотские ряды пополнили свыше тысячи младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных сил России по специальностям механиков-водителей, радиотехников, связистов, водолазов и корабельных специалистов", — сказал Матвеев.

Новобранцы, которые будут служить в воинских частях в отдаленных и труднодоступных районах побережья Охотского, Японского морей и Тихого океана, направлялись к месту службы воздушным и морским транспортом.

"Молодые люди отправляются в войска, имея на руках банковские карты, на которые в течение всего срока службы им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в размере двух тысяч рублей. Все новобранцы перед отправкой к месту службы получили персональную электронную карту с биометрическими данными. Также призывникам выдаются армейские несессеры с набором средств личной гигиены. Кроме того, желающие, могут получить сим-карту для мобильного телефона, чтобы иметь возможность позвонить своим родным", — добавил Матвеев.