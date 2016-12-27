На Тихоокеанском флоте завершен прием новобранцев осеннего призыва

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Все призванные осенью этого года новобранцы прибыли в соединения и части Тихоокеанского флота, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
Новобранцы, которые будут служить в воинских частях в отдаленных и труднодоступных районах побережья Охотского, Японского морей и Тихого океана, направлялись к месту службы воздушным и морским транспортом.
"Молодые люди отправляются в войска, имея на руках банковские карты, на которые в течение всего срока службы им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в размере двух тысяч рублей. Все новобранцы перед отправкой к месту службы получили персональную электронную карту с биометрическими данными. Также призывникам выдаются армейские несессеры с набором средств личной гигиены. Кроме того, желающие, могут получить сим-карту для мобильного телефона, чтобы иметь возможность позвонить своим родным", — добавил Матвеев.