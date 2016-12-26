Артиллеристы ВДВ в 2016 году провели больше учений, чем за прошлый год

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Артиллеристы ВДВ в 2016 году продолжают наращивать темп боевой подготовки, они провели на 15% больше практических стрельб и учений, чем в 2015 году, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Продолжая наращивание темпов боевой подготовки, артиллеристы ВДВ в 2016 году провели на 15% больше практических стрельб и учений чем в прошлом. Учения артиллеристов-десантников разного уровня проходили на полигонах Струги Красные, Луга, Тоцкое, Раевский, Дубровичи, и Песочное с применением боевой техники типа ПТРК БТР-РД Робот, СПТП 2С25 Спрут, САО 2С9 "Нона" и гаубицы Д-30", — говорится в сообщении МО РФ.

Всего за время полевых выходов в 2016 году программу боевой подготовки освоили свыше 2000 артиллеристов, отмечает ведомство. На учения различного уровня привлекалось более 450 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Кроме того, в ходе учений было десантировано около 20 объектов с грузами, вооружением и военной техникой, таких как САО 2С9 "Нона", машин управления "Реостат" и платформ.

"В 2016 году артиллерия ВДВ выполнила все запланированные мероприятия боевой учебы в полном объеме, проведя 140 учений батарейного уровня и 16 тактических учений артиллерийских дивизионов с боевой стрельбой. Всего за учебный год артиллеристы ВДВ в ходе выполнения огневых задач и поразили более 10 тысяч групповых и одиночных целей", — добавляет военное ведомство.