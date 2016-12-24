В ученый центр ПВО в Ейске поступили тренажеры ЗРК "Тор-М2У" и "Стрела-10"

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Более 200 новобранцев осеннего призыва 2016 года приступили к обучению на тренажерах зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) малой дальности действия "Тор-М2У", который поступил в учебный центр войск противовоздушной обороны (ПВО) в Ейске, сообщается в субботу пресс-центр Южного военного округа.

"В учебный центр войск ПВО, дислоцированный в Краснодарском крае, поступил тренажер ЗРК малой дальности действия "Тор-М2У", а также более 10 тренажерных комплексов для подготовки операторов зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Тунгуска" и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отличительной особенностью ЗРК "Тор-М2У" является возможность комплекса вести огонь по воздушным объектам, находясь в движении. Ранее прикрытие с воздуха находящихся на марше войск было возможным лишь с короткой остановки.

По данным пресс-службы ЮВО, данные учебные комплексы максимально точно создают условия реального боя в условиях всех климатических, ландшафтных зон и времени суток и помогают максимально эффективно подготовить младших специалистов для работы на новейшей боевой технике, поступающей в войска ЮВО.