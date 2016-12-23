Разведчики ЮВО завершили курс спецподготовки в Северной Осетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Разведчики мотострелкового соединения Южного военного округа завершили курс специальной подготовки в Северной Осетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.

"На полигоне Тарское в республике Северная Осетия — Алания военнослужащие разведывательного батальона отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной во Владикавказе, завершили курс специальной подготовки. Молодые разведчики, призванные на военную службу этой осенью, в рамках специального курса прошли занятия по тактической, инженерной, горной подготовкам, вождению колесной техники, минно-взрывному делу и другим дисциплинам", — пояснили в пресс-службе.

В ЮВО добавили, что в ходе занятий разведчики отрабатывали нормативы по преодолению километровой полосы препятствий, которая включает в себя более 30 элементов сооружений – каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений.

"В ходе подготовки подразделений особое внимание уделялось освоению современных радиотехнических комплексов и комплексов связи "Стрелец", оснащенных современной системой навигации "ГЛОНАСС", при ведении разведывательно-поисковых действий в условиях горно-лесистой местности, а также отработке действий по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника в дневное и ночное время суток", — подчеркнули в пресс-службе.