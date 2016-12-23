Россия никогда не будет инициатором гонки вооружений, заявили в Кремле

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия никогда не была и не будет инициатором гонки вооружений, она ищет конструктивных новых отношений с США, что создаст атмосферу взаимного доверия, заявил RT пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Важно, что президент Путин заявил, что Россия никогда не была инициатором гонки вооружений и Россия никогда не будет инициатором гонки вооружений", — заявил Песков.

Он добавил, что Москва хочет конструктивных взаимоотношений с Вашингтоном. "Россия ищет конструктивных новых отношений с Вашингтоном, что создаст атмосферу взаимного доверия", — сказал Песков.

Это, по его словам, запустит механизм глобальной стабильности и безопасности.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб". Позднее Трамп, разъясняя ранее сделанное заявление, сказал, что в случае гонки вооружений США превзойдут других игроков во всем.

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в пятницу заявил, что предпосылки для новой гонки вооружений создали США, выйдя из договора по противоракетной обороне (ПРО). По словам главы государства, "не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов".