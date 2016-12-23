Замминистра обороны России и посол Финляндии провели встречу

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Заместитель министра обороны России Анатолий Антонов и посол Финляндии в РФ Микко Хауталу обсудили проблемы безопасности в Балтийском регионе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Отмечается, что в центре внимания встречи оказались вопросы по возобновлению российско-финских контактов по военной линии.
Согласно релизу, замглавы российского оборонного ведомства напомнил о приглашении финской стороне принять участие в VI Московской конференции по международной безопасности, в ходе которой будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом и ситуация в кризисных регионах, а также Армейских международных играх-2017 и Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".
Подчеркивается, что встреча прошла в конструктивном ключе.