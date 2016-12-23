Матвиенко заявила, что Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия не даст втянуть себя в новую гонку вооружений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Помня предыдущие уроки, мы не дадим втянуть себя в новую гонку вооружений", — сказала она журналистам.

Говоря о заявлении избранного президента США Дональда Трампа о том, что США должны наращивать ядерный потенциал, Матвиенко подчеркнула, что "ничего нового" в этих заявлениях не услышала. "Все это звучало в его предвыборных выступлениях", — сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что предпосылки для новой гонки вооружений создали США, выйдя из договора по противоракетной обороне (ПРО). По словам главы государства, "не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов".