Кудрин прокомментировал решение снизить расходы на оборону

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Экс-министр финансов РФ, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин назвал снижение расходов на оборону к 2019 году до 2,8% от ВВП важным ориентиром — об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции напомнил, что в РФ расходы на оборону в 2011 году составляли 2,7% от ВВП, в 2016 году по плану — 4,7%, но уже в следующем, 2017 году они снизятся до 3,3%, а в 2019 году — до 2,8%.

"Путин напомнил, что военные расходы выросли с 2,7% до 4,7% ВВП, но к 2019 снизятся до 2,8% и останутся в этом коридоре. Важный ориентир", — написал Кудрин в своем микроблоге в Twitter.