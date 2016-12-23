Россия не пойдет на траты "не по карману" в гонке вооружений, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Россия никогда не пойдет на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить столько, сколько ей не по карману: в стране сделаны необходимые вещи для того, чтобы выйти на тренд модернизации вооружений, которые должны привести к тому, что у нас к 2021 году 70% будет новейших и новых вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу.

"Предпосылки к новой гонке вооружений были созданы после выхода США из договора по противоракетной обороне. Это очевидная вещь, когда одна из сторон в одностороннем порядке вышла из этого договора и сказала, что она будет создавать для себя "зонтик антиядерный", то вторая сторона должна создавать либо такой же "зонтик", в чем мы не уверены, нужно ли это делать, имея в виду пока сомнительную эффективность этой программы, либо создавать эффективные средства преодоления этой системы ПРО и совершенствования ударных комплексов, что мы и делаем — и делаем успешно", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Но хочу подчеркнуть, это очень важно и для внутреннего нашего потребления, внутриполитического — мы никогда не пойдем на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману", — отметил глава государства.

Путин напомнил, что в РФ расходы на оборону в 2011 году составляли 2,7% от ВВП, в 2016 году — 4,7%, но уже в следующем они составят 3,3%, а к 2019 году — 2,8%. "И так мы будем эту планку сохранять. Потому что мы уже сделали необходимые вещи для того, чтобы выйти на тренд модернизации, которая должна привести к тому, что у нас к 2021 году 70% будет новейших и новых вооружений, сейчас где-то уже под 50%, в отдельных сегментах — под 60%, в ядерных — 90% уже. Поэтому нас все устраивает, мы полностью реализуем все свои планы", — подчеркнул он.